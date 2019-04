Schwerin

Friedensbündnisse im Nordosten rufen zu Ostermärschen auf

20.04.2019, 02:26 Uhr | dpa

Friedensinitiativen haben für heute in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns zu Ostermärschen aufgerufen. In der Schweriner Innenstadt erwarten die Veranstalter ab dem Vormittag nach eigenen Angaben rund 200 Teilnehmer. In Rostock ist am Nachmittag ein Ostermarsch mit 100 Teilnehmern angemeldet, wie ein Stadtsprecher sagte. Das Motto laute "Gegen ein neues Wettrüsten!". Weitere Aktionen sind in Wismar und Neubrandenburg geplant. Für Ostermontag ist außerdem ein Osterspaziergang gegen Waffenexporte in Sassnitz auf Rügen angekündigt.