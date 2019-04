Hannover

Ostermärsche in zahlreichen Städten Niedersachsens

20.04.2019, 03:35 Uhr | dpa

Bei den traditionellen Ostermärschen wollen heute Menschen in zahlreichen niedersächsischen Städten und in Bremen für Frieden und Abrüstung demonstrieren. Vor dem Hintergrund der Diskussion um höhere Rüstungsausgaben oder die deutschen Waffenexporte planen die Veranstalter Kundgebungen und Demonstrationszüge. Sie kritisieren, das Geld für Rüstung werde etwa für Schulen, sozialen Wohnungsbau, Krankenhäuser, Nahverkehr und den ökologischen Umbau dringend benötigt. Auch geht es um die weltweiten Konflikte sowie den Klimawandel. Geplant sind Proteste etwa in Bremen, Oldenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Braunschweig und Hannover.

Die Wurzeln der Ostermarschbewegung liegen im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges. Begonnen hatte die Tradition Ende der 1950er Jahre in Großbritannien. Zum ersten Ostermarsch in der Bundesrepublik kamen 1960 etwa 1000 Menschen. 1968 und 1983 erlebten die Ostermärsche hierzulande ihre Höhepunkte mit Hunderttausenden von Demonstranten. In den Jahren danach verlor die Bewegung an Zulauf.