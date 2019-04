Günzburg

Fahrschülerin schleudert auf A8 mit Auto in Lastwagen

20.04.2019, 11:11 Uhr | dpa

Eine Fahrschülerin ist auf der Autobahn 8 bei Günzburg mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und in einen Lastwagen gekracht. Die Frau wurde am Samstagvormittag schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihr Fahrlehrer zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Lastwagen riss der Dieseltank auf. In Richtung Stuttgart staute sich der Verkehr über eine Strecke von rund vier Kilometern, weil die Autobahn für Aufräumarbeiten zeitweise komplett gesperrt war.