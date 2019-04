Kiel

Hunderte Menschen bei Ostermärschen

20.04.2019, 13:22 Uhr | dpa

Hunderte Menschen haben auf Ostermärschen am Karsamstag in Schleswig-Holstein für Frieden und Abrüstung demonstriert. Das teilten die zuständigen Polizeidienststellen auf Anfrage mit.

In Wedel (Kreis Pinneberg) beteiligten sich am Morgen bis zu 200 Menschen an der Demonstration. Die Polizei sprach von einem "harmonischen Spaziergang". Auch bei den am Vormittag gestarteten Ostermärschen in Lübeck, Kiel und Flensburg gab es keine besonderen Vorkommnisse. Am meisten Menschen versammelten sich in Kiel, hier sprach die Polizei von rund 300 Teilnehmern. In Flensburg sollen es knapp 200 gewesen sein, in Lübeck rund 150.

Am Mittag begannen wie geplant auch die Ostermärsche in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) und Eutin (Kreis Ostholstein). Der Demonstrationszug in Jagel zog in Richtung des militärischen Fliegerhorstes der Gemeinde. Am Nachmittag sollte auch ein Ostermarsch durch Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ziehen.