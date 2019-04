Neustadt an der Weinstraße

Lackschaden am Auto führt zu Parkplatz-Streit

20.04.2019, 14:59 Uhr | dpa

Ein Lackschaden am Auto hat in Neustadt/Weinstraße einen heftigen Streit ausgelöst. Gegen drei Beteiligte wurden am Samstag Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Ein 48-Jähriger hatte demnach nach einem Einkauf einen frischen Lackschaden an der Fahrertür seines Autos entdeckt und vermutet, dieser hänge mit einem Auto daneben zusammen. Als ein Ehepaar zu diesem Fahrzeug zurückkam, kam es zum Streit, in dessen Verlauf die Ehefrau laut Polizei zum Handy griff und filmte. Obwohl der 48-Jährige zu verhindern versuchte, dass das Paar den Parkplatz verlässt, entfernten sich der Mann und die Frau den Ermittlungen zufolge und warteten nicht auf die Polizei.

Vermutet wird, dass die vermeintlichen Unfallverursacher für den Schaden nicht verantwortlich sind. Das Ehepaar hätte aber trotzdem warten müssen, wie die Polizei mitteilte.