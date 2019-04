Frankfurt am Main

Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf Autobahn

20.04.2019, 15:39 Uhr | dpa

Nach einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Nähe von Frankfurt ist ein Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben. Der 66-Jährige sei am Samstag auf der linken Fahrspur gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Der Mann war mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.