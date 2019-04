Brunstorf

77-Jährige fährt gegen Baum und stirbt

20.04.2019, 16:48 Uhr | dpa

Eine 77-Jährige ist in der Nähe von Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Die Frau sei am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 207 bei Brunstorf aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Beteiligte habe es nicht gegeben. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die B207 gesperrt. Zunächst hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Unfall berichtet.