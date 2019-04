Georgsdorf

Großfeuer bricht in Torfwerk aus

20.04.2019, 17:07 Uhr | dpa

In einem Torfwerk nahe der niederländischen Grenze ist ein Großfeuer ausgebrochen. Aus zunächst unbekannter Ursache sei ein Palettenlager in Georgsdorf in der Grafschaft Bentheim in Brand geraten, dann hätten die Flammen eine Torfhalde erfasst, teilte die Polizei am Samstag mit.

Fünf Ortsfeuerwehren mit etwa 70 Einsatzkräften kämpften gegen meterhohe Flammen und den Rauch an, sagte Gemeindebrandmeister Christian Patzki. Er betonte: "Wir haben den Brand im Griff - mit massiver Wassergewalt." Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr versucht den Angaben zufolge, die Flammen von Betriebsgebäuden fernzuhalten.