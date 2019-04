Limburg an der Lahn

Bischof Bätzing: Glaube an Ostern kostet mehr Kraft

20.04.2019, 21:09 Uhr | dpa

Für Bischof Georg Bätzing kostet es in diesem Jahr mehr Kraft als sonst, seinen Glauben an Ostern zu bekennen. "Die Stürme, in die wir als Kirche geraten sind - durch Versagen und persönliche Schuld, bleiben auch mir nicht in den Kleidern stecken", sagte er laut Redemanuskript am Samstagabend in der Predigt zur Osternacht im Hohen Dom zu Limburg. "Dass die Kirche so fragwürdig geworden ist, das trifft ins Mark und geht bis an die Substanz des Glaubens."

Das Bistum Limburg hatte angekündigt, mit einem umfangreichen Projekt den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufzuarbeiten und die Prävention zu verbessern. An Ostern feiern die Christen die Wiederauferstehung von Jesus nach seiner Kreuzigung am Karfreitag.