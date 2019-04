Altenburg

32-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

21.04.2019, 10:35 Uhr | dpa

Ein 32-Jähriger ist im Altenburger Land mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war am Samstag zwischen Lumpzig und Altenburg nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb trotz schneller Hilfe von Rettungskräften noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war noch nicht geklärt.