Anhausen

Zwei Männer nach versuchtem Raub in Bäckerei gefasst

21.04.2019, 11:07 Uhr | dpa

Nach einem versuchten Raub in einer Bäckerei sind zwei mutmaßliche Täter gefasst worden. Ein maskierter und bewaffneter Täter hatte am Samstag in dem Geschäft in Anhausen (Landkreis Neuwied) von einer Mitarbeiterin Geld verlangt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau verweigerte dies, und der Mann floh gemeinsam mit einem Komplizen. Wenig später wurden zwei junge Männer dank der Beschreibung der Bäckerei-Angestellten und Hinweisen aus der Bevölkerung gefasst, wie die Polizei erklärte. Sie sollten noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.