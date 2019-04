Gerstetten

500 000 Euro Schaden bei Maschinenbrand

21.04.2019, 12:40 Uhr | dpa

Ein Maschinenbrand in einer Firma in Gerstetten (Kreis Heidenheim) hat einen Schaden von rund 500 000 Euro angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Defekt das Feuer ausgelöst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.