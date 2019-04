Ludwigshafen am Rhein

Ein Mensch bei Brand in Ludwigshafen durch Rauchgas verletzt

21.04.2019, 15:45 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Ludwigshafen ist am Sonntag ein Mensch verletzt worden. Die Person habe Rauchgas eingeatmet und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar. Die Feuerwehr wurde um 10.37 Uhr zu dem Brand gerufen, das ausgebaute Dachgeschoss habe da bereits in Flammen gestanden. Das Haus sei zunächst nicht bewohnbar, hieß es. Zum Sachschaden gab es zunächst keine Angaben. Die Brandursache werde nun ermittelt, erklärte die Feuerwehr.