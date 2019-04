Regensburg

Regensburg schlägt Magdeburg und klettert auf Rang sieben

21.04.2019, 16:18 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0) gewonnen und klettert in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga weiter nach oben. Die Oberpfälzer konnten am Ostersonntag dank des Tores von Kapitän Marco Grüttner in der 20. Minute jubeln und sind nun Siebter des Klassements. Weil die Truppe von Coach Achim Beierlorzer in zuletzt neun Partien nur einmal verlor und 16 Punkte holte, beträgt der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsrang vier Spiele vor Schluss noch sechs Zähler.

Magdeburg ist als Tabellen-16. nach dem nächsten Rückschlag im Tabellenkeller nur noch einen Zähler vom direkten Abstieg entfernt.

Die Gäste aus Sachsen-Anhalt erwischten vor 10 543 Zuschauern zwar einen guten Start, doch schnell übernahm Regensburg das Kommando. Angeführt von den bärenstarken und kaum zu stoppenden Flügelspielern Yann George und Sargis Adamyan feierte der Jahn den elften Sieg der Saison. Das Offensivduo bereite Grüttners Tor mustergültig vor, der von einer Wadenblessur genesene Stürmer musste nur einschieben.

In der Schlussphase schwanden bei Regensburg die Kräfte, der FCM bäumte sich auf. Doch allein Jahn-Verteidiger Marcel Correia rettete den Hausherren mit drei geblockten Schüssen (66./67./77.) den Sieg. George hätte alles klar machen können, traf aber den Pfosten (89.).