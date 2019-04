Hamburg

Alster Hamburgs Hockey-Damen verpassen Club-Cup-Endspiel

21.04.2019, 16:22 Uhr | dpa

Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben das Endspiel des europäischen Club-Cup-Wettbewerbs in Amsterdam knapp verpasst. Der Europacup-Neuling aus der Hansestadt verlor am Ostersonntag sein Halbfinale gegen Real Sociedad San Sebastian 1:2 (0:1) und spielt am Ostermontag gegen den HC Den Bosch um Platz drei. San Sebastian und Gastgeber Amsterdam H&BC bestreiten das Finale.