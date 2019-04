Friesoythe

Brand im Schweinestall verursacht hohen Schaden

21.04.2019, 17:39 Uhr | dpa

Der Brand eines Schweinestalls in Friesoythe im Kreis Cloppenburg hat nach Polizeiangaben einen Schaden von etwa 400 000 Euro verursacht. Von den 405 Schweinen im Stall seien 4 im Feuer verendet, sagte eine Polizeisprecherin in Cloppenburg am Sonntag. Die übrigen Tiere hätten nach dem Brand vom Vortag notgeschlachtet werden müssen. Die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften versuchten am Samstag mit etwa 100 Mann, den Brand zu bekämpfen. Auch Vertreter des Kreisveterinäramtes waren vor Ort. Die Ursache des Feuers war bis Sonntag unbekannt.