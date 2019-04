Cuxhaven

Geisterfahrer bei Cuxhaven: Vier Schwerverletzte

21.04.2019, 18:16 Uhr | dpa

Als Geisterfahrer ist ein 70-jähriger Mann am Sonntag mit Auto und Wohnwagen auf die falsche Seite der Autobahn A27 bei Cuxhaven geraten. Im Gegenverkehr kollidierte er frontal mit einem überholenden Auto, wie die Polizei mitteilte. In beiden Wagen saßen die Fahrer mit Beifahrerinnen. Alle vier Personen wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn viereinhalb Stunden lang gesperrt, was vor allem den Osterverkehr Richtung Cuxhaven und Nordseeküste behinderte.