Berlin

Blessur am Sprunggelenk: Herthas Stark droht Zwangspause

21.04.2019, 21:10 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC droht ein Ausfall von Innenverteidiger Niklas Stark. Der 24-Jährige habe sich beim 0:0 gegen Hannover 96 eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, sagte Berlins Coach Pal Dardai am Sonntag nach der Partie. Eine MRT-Untersuchung solle Aufschluss über die Schwere der Blessur geben. Stark wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Der U21-Europameister war bereits zum Ende der Hinrunde mit einer starken Mittelfußprellung längere Zeit ausgefallen.