Neukirchen vorm Wald

Kuhstall neben Disco niedergebrannt: Hoher Schaden

22.04.2019, 08:07 Uhr | dpa

Neben einer Disco in Neukirchen vorm Wald (Landkreis Passau) ist am Ostersonntag ein Kuhstall abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die Feiernden die Flammen und holten Hilfe. Die Feuerwehr rückte an und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Die Baumaschinen, die in dem Stall standen, wurden bei dem Brand zerstört. Der Schaden beträgt ungefähr 100 000 Euro. Warum es brannte, war noch nicht klar. Die Kripo ermittelt.