Bremen bangt vor Pokalspiel gegen Bayern um Kruse-Einsatz

22.04.2019, 10:57 Uhr | dpa

Werder Bremen bangt vor dem DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwochabend gegen den FC Bayern München um den Einsatz von Kapitän Max Kruse. Der 31 Jahre alte Stürmer zog sich bei der 0:1-Niederlage am Samstag in der Fußball-Bundesliga in München "eine schwere Prellung am Oberschenkel" zu, wie der Verein am Ostersonntag mitteilte. "Er wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns im DFB-Pokal zur Verfügung steht", sagte Trainer Florian Kohfeldt. Kruses Behandlung wurde auch am Ostermontag fortgesetzt, an dem der Rest der Mannschaft frei hatte.

Der Bremer Kapitän erlitt die Verletzung am Samstag in einem Zweikampf mit Münchens Joshua Kimmich nach 37 Minuten. "Die Stollenabdrücke an seinem Oberschenkel habe ich gerade gesehen. Das war alles ganz schön blau", sagte Kohfeldt nach der Partie. Der Bremer musste einige Minuten auf dem Feld behandelt werden, konnte aber mit starken Schmerzen durchspielen.

Trotz der Niederlage im ersten Nord-Süd-Duell glaubt Kruse am Mittwoch an ein Weiterkommen seines Teams. "Wir müssen uns den Mund abputzen, regenerieren und am Mittwoch die Bayern zuhause schlagen", sagte der Angreifer. "Das Pokalfinale ist unser großes Ziel."