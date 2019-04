Worms

Flugschüler und sein Lehrer müssen notlanden

22.04.2019, 15:39 Uhr | dpa

Bei einem Schulungsflug auf dem Wormser Flugplatz hat ein Leichtflugzeug notlanden müssen. Der Flugschüler und sein Lehrer blieben bei dem Unfall am Ostersamstag unverletzt, wie die Polizei am Montag berichtete. Beim Steigflug sei es zu einem Triebwerksausfall gekommen. Der Fluglehrer habe eine sofortige Notlandung eingeleitet. Er wollte auf einer Wiese zwischen dem Flugplatz und einer nahen Bundesstraße landen. Dabei streifte das Flugzeug einige Baumspitzen und stürzte ab. Das Flugzeug wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe war am zunächst nicht bekannt.