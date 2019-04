Schwarzheide

Segelflieger abgestürzt: Zwei Verletzte

22.04.2019, 16:08 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Segelflugzeugs bei Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) sind am Ostersonntag zwei Personen schwer verletzt worden. Die Maschine sei auf dem Landeanflug auf den Flughafen Schwarzheide/Schipkau gewesen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Plötzlich sei die Maschine in einem nahe gelegenen Waldstück abgestürzt. Der 45 Jahre alte Pilot und seine gleichaltrige Copilotin seien mit den nicht lebensgefährlichen Verletzungen in zwei Krankenhäuser nach Dresden geflogen worden. Die Unfallursache sei unklar, sagte der Sprecher. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) untersuche den Hergang des Unglücks. Die Maschine war zuvor auch auf dem Flughafen Schwarzheide/Schipkau gestartet.