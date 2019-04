Feuer im Staatsforst Wildenloh zerstört alten Baumbestand

22.04.2019, 20:18 Uhr | dpa

Ein Feuer im Staatswald Wildenloh hat am Ostermontag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bei dem Feuer brannten etwa 1500 Quadratmeter alter Baum- und Buschbestand zu großen Teilen nieder, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Am frühen Abend war das Feuer in dem Staatsforst im Landkreis Ammerland gelöscht. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.