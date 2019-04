Heidenheim an der Brenz

15-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

22.04.2019, 21:18 Uhr | dpa

Eine 15-jährige Mofafahrerin ist in Heidenheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie habe dem Auto am Ostermontag zuvor die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.