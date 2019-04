Schauenburg

Motorradfahrer stirbt im Landkreis Kassel

22.04.2019, 21:50 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Kassel an Ostern tödlich verunglückt. Der Mann war am Montagabend zwischen Schauenburg und Habichtswald unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Die Polizei suchte nach den Insassen eines silberfarbenen Kleinwagens, bei denen es sich laut Polizei um zwei junge Frauen handelt. Sie könnten möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen, hieß es. Die Untersuchung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen war am Abend noch nicht abgeschlossen.