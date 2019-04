Schwerin

Viele Studienabbrüche bei Lehrerstudenten

23.04.2019, 01:06 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach der ernüchternden Studie zu Studienerfolgen von Lehramtsstudenten an den Universitäten Rostock und Greifswald zieht die Landesregierung erste Konsequenzen. Heute will Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) in Schwerin darüber informieren, wie die Studienbedingungen für angehende Pädagogen verbessert werden sollen. Pro Studienjahr nehmen im Nordosten etwa 1000 junge Leute ein Lehramtsstudium auf. Doch der Großteil kommt nicht bis zum Abschluss, die Abbrecherquoten liegt seit Jahren weit über dem Bundesdurchschnitt. Als Reaktion hatte die Ministerin Ende 2018 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Maßnahmen entwickeln sollte, das zu ändern. Nach Berechnungen der Gewerkschaft GEW gehen im Nordosten bis zum Jahr 2030 vier von fünf der derzeit noch aktiven Lehrer in den Ruhestand und müssen ersetzt werden.