Ludwigshafen am Rhein

Deutsche Staatsphilharmonie wird 100: Jubiläumsspielzeit

23.04.2019, 01:51 Uhr | dpa

Beat Fehlmann, künftiger Intendant bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Foto: Philharmonie Rheinland-Pfalz/Archiv (Quelle: dpa)

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz informiert am heute in Ludwigshafen über ihre Jubiläumsspielzeit zum 100-jährigen Bestehen. Auskunft gibt Intendant Beat Fehlmann - der Schweizer kam im vergangenen Jahr zum größten Symphonieorchester des Bundeslandes. Daneben wird Chefdirigent Michael Francis erwartet, der Brite tritt den Posten zum 100-jährigen Bestehen ab der Saison 2019/2020 an.

Das Orchester führt den Namen Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz seit 2007 und gibt Konzerte im In- und Ausland. Als Gründungsdatum gilt 1919, als sich in Landau (Pfalz) ein Orchesterverein versammelte.