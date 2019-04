Simmozheim

Von Auto angefahren: 80-jähriger Radfahrer stirbt

23.04.2019, 05:04 Uhr | dpa

Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Simmozheim (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Ostermontag zu Fuß mit seinem E-Bike die Bundesstraße 295 überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Radler starb noch an der Unfallstelle.