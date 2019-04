München

Hopp vergibt Matchdarts: Halbfinal-Aus bei München-Turnier

23.04.2019, 05:22 Uhr | dpa

Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp hat die große Chance auf einen European-Tour-Titel auf bittere Art und Weise vergeben. Der 22 Jahre alte Hesse verlor am Montagabend im Halbfinale des German Darts Grand Prix in München gegen den Australier Simon Whitlock mit 6:7. Zuvor hatte Hopp bereits mit 6:4 geführt, im entscheidenden 13. Leg vergab er zwei Matchdarts auf die Doppel-16. "The Maximiser", wie Hopp genannt wird, verließ konsterniert und enttäuscht die Bühne, obwohl der Einzug ins Halbfinale eigentlich als Erfolg zu werten ist. Die anderen deutschen Spieler hatten mit dem Ausgang bei dem European-Tour-Event nichts zu tun.