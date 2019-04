Berlin

Brand auf ehemaligem Güterbahnhofsgelände in Schöneberg

23.04.2019, 08:39 Uhr | dpa

Auf einem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs in Berlin-Schöneberg hat es gebrannt. Am späten Montagabend fingen trockenes Gestrüpp, Böschungen und Gras an mehreren Stellen Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mitteilte. Rund 30 Einsatzkräfte bekämpften den Brand auf einer Fläche von 400 Quadratmetern in der Bessemerstraße. Nach knapp zweieinhalb Stunden waren die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.