Hamburg

Hamburg Stealers mit Nachwuchsspielern erfolgreich

23.04.2019, 10:30 Uhr | dpa

Die Hamburg Stealers können zuversichtlich in die kommenden Wochen gehen. Nach dem 15:5 und 14:0 gegen die weiter sieglosen Bremen Dockers am Ostermontag hat sich das Team vorerst in der Spitze der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga etabliert. Im ersten Spiel gab der erst 17 Jahre alte Tönnies Pape sein Debüt. Im zweiten setzte Trainer David Wohlgemuth auch den ebenfalls erst 17 Jahre alten Marc Hader ein. "Für sie war es vor den vielen Zuschauern ein besonderes Erlebnis", sagte Wohlgemuth. Am kommenden Samstag müssen die Hamburger beim Aufsteiger Wesseling Vermins im Rheinland antreten.