Mainz

Zwei Gräber in der Bischofsgruft im Mainzer Dom beschmiert

23.04.2019, 10:41 Uhr | dpa

Unbekannte haben zwei Gräber in der Bischofskrypta im Mainzer Dom mit Farbe beschmiert. Darunter das des langjährigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann. Die Täter hätten die Gräber vermutlich während des Gottesdienstes am Ostersonntag mit Kreide beschmutzt, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit.

Sie sollen nach Polizeiangaben "RIP" und einen anderen Begriff aus der Graffiti-Szene auf die waagerecht in die Wand eingelassenen Gräber geschrieben haben. RIP steht für das Lateinische Requiescat in pace und das Englische rest in peace (Ruhe in Frieden). Die Gruft unterhalb des Altars war zur angenommenen Tatzeit frei zugänglich. Die Schmierereien könnten ohne Rückstände von den Gräbern entfernt werden. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe.