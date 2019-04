Hannover

Feuer auf Expo-Gelände verursacht rund 100 000 Euro Schaden

23.04.2019, 10:54 Uhr | dpa

Ein Feuer hat auf dem früheren Gelände der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Warum der Brand am Montagabend im ehemaligen litauischen Pavillon ausbrach, war zunächst unklar. Als die Rettungskräfte auf dem Gelände eintrafen, habe das Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes vollständig gebrannt. Die Stahlkonstruktion der Zwischendecke sei zerstört worden.

Der Pavillon ist nach Angaben der Feuerwehr etwa 1600 Quadratmeter groß. Was dort gelagert war, war zunächst unklar. Wann die Polizei zur Spurensuche in den Pavillon könne, stehe noch nicht fest, sagte eine Sprecherin am Dienstagvormittag. Auf dem früheren Expo-Gelände gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Brandstiftungen.