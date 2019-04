Marburg

Mann sticht aus Eifersucht mit Messer auf Ehefrau ein

23.04.2019, 12:43 Uhr | dpa

Aus Eifersucht soll ein 44 Jahre alter Mann in Marburg seine Ehefrau niedergestochen haben. Die 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie die Staatsanwaltschaft in Marburg am Dienstag mitteilte. Der Verdächtige flüchtet nach der Tat am Samstag zunächst mit den vier gemeinsamen Kindern, wurde aber bereits einen Tag später in Schleswig-Holstein festgenommen.

Die 5, 7, 10 und 13 Jahre alten Kinder waren unversehrt. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Er soll bei dem blutigen Familienstreit im Badezimmer des Hauses seiner Frau mehrere Messerstiche zugefügt haben - wie viele genau, war zunächst unklar. Die 33-Jährige war am Dienstag außer Lebensgefahr.