Neumünster

Tarifverhandlungen im Einzelhandel starten in Neumünster

23.04.2019, 12:48 Uhr | dpa

Für die rund 90 000 Beschäftigten des Einzelhandels in Schleswig-Holstein beginnen am Mittwoch in Neumünster die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert nach eigenen Angaben vom Dienstag 6,5 Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter. "Das anhaltend gute Konsumklima lässt auch in diesem Jahr wieder gute Gewinne für die Unternehmen im Einzelhandel erwarten", sagte Verdi-Verhandlungsführer Matthias Baumgart. Daran müssten die Beschäftigten angemessen und gerecht beteiligt werden.