Bad Soden-Salmünster

Geparkte Autos zerkratzt

23.04.2019, 14:48 Uhr | dpa

Während der Osterfeiertage sind in Bad Soden-Salmünster elf geparkte Autos beschädigt worden. Sie wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, wie die Polizei am Dienstag in Offenbach mitteilte. Die Höhe des Schadens sei bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Taten in der Nacht zum Ostermontag.