Chemnitz

Buch aus dem 15. Jahrhundert vor dem Verfall gerettet

23.04.2019, 15:22 Uhr | dpa

Die restaurierte Consilia des Nicolaus Panormitanus de Tudeschis liegt in der Stadtbibliothek Chemnitz auf einem Tisch. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Seiten waren zerrissen, der Einband halb abgebrochen - nun ist das Buch Consilia aus dem 15. Jahrhundert restauriert worden. Am Dienstag, dem Welttag des Buches, wurde das wiederhergestellte Exemplar in der Stadtbibliothek Chemnitz präsentiert. Etwa 1500 Euro kostete die viermonatige Wiederherstellung der Inkunabel, sagte ein Sprecher der Stadt Chemnitz. Eine Spende habe die "Rettung des Buches" ermöglicht.

Der italienische Theologe und Erzbischof Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus) verfasste den Sammelband von 1475 bis 1478 und kommentierte darin juristische Fälle auf Latein. Das Buch wurde in Italien gedruckt und in Deutschland gebunden. Es gehörte der Kirche, bis es 1870 in den Besitz der Stadtbibliothek überging. Dort steht das Buch ab sofort für Forschungszwecke zur Verfügung.