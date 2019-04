Bad Frankenhausen/Kyffhäuser

Krankenhausgesellschaft: Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu

23.04.2019, 15:40 Uhr | dpa

Der geplante Betreiberwechsel für die vier Kliniken der insolventen DRK-Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg hat den Segen der Gläubiger. Am Dienstag habe die Gläubigerversammlung der geplanten Übernahme durch das brandenburgische Gesundheitsunternehmen KMG Kliniken zugestimmt, teilte der bisherige Betreiber mit. Der Besitzerwechsel betrifft die Krankenhäuser Bad Frankenhausen, Sondershausen, Sömmerda (Thüringen) und Luckenwalde (Brandenburg). Sie sollen nach dem für Ende Juni erwarteten Abschluss des Insolvenzverfahrens an KMG übergehen.

Für die DRK-Krankenhausgesellschaft mit rund 1700 Beschäftigten war Mitte Dezember ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Der neue Betreiber hatte angekündigt, alle Standorte zu erhalten. Sie sollen allerdings in Teilen umstrukturiert werden. Auch das Manniske-Krankenhaus Bad Frankenhausen, das als Auslöser der wirtschaftlichen Misere gilt, soll als Akutkrankenhaus erhalten bleiben. Es soll allerdings verkleinert werden, wie der in Bad Wilsnack ansässige neue Betreiber kürzlich mitgeteilt hatte. Erhalten bleiben sollen zwei Stationen mit insgesamt 51 Betten, eine Notaufnahme und die Radiologie.

Zur KMG-Gruppe gehören unter anderem sechs Akut- und zwei Rehabilitationskliniken, außerdem Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und medizinische Versorgungszentren mit insgesamt 3600 Mitarbeitern.