Gernrode

Arbeiter von Ladung begraben und schwer verletzt

23.04.2019, 16:49 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall im Eichsfeldkreis ist am Dienstag ein 57 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde auf einem Betriebsgelände in Gernrode von der Ladung eines Anhängers begraben, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Der Mann war gerade dabei, den Anhänger mit einem Gabelstapler zu entladen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. In die Ermittlungen zum Unfallhergang ist auch das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet.