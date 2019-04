Stuttgart

Petkovic macht in Stuttgart Tennis-Duell mit Kerber perfekt

23.04.2019, 17:57 Uhr | dpa

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat das Achtelfinale in Stuttgart erreicht und das deutsche Duell mit Angelique Kerber perfekt gemacht. Die 31-jährige Darmstädterin setzte sich am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel gegen die spanische Qualifikantin Sara Sorribes Tormo 6:3, 6:4 durch. Bei ihrem ersten Auftritt in Stuttgart seit drei Jahren benötigte die Nummer 71 der Welt 1:52 Stunden für ihren Erfolg. Die ehemalige Weltranglisten- Erste Kerber, die gerade erst erkrankt war, profitierte von der kurzfristigen Absage der rumänischen Topspielerin Simona Halep und erhielt für die erste Runde doch noch ein Freilos.