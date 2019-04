Kiel

AfD-Landesparteitag soll ohne Medien stattfinden

23.04.2019, 18:13 Uhr | dpa

Der AfD-Landesparteitag in Schleswig-Holstein soll am Wochenende unter Ausschluss der Medien stattfinden. Einen entsprechenden Beschluss habe der Landesvorstand gefasst, teilte Stefan Pahlow, persönlicher Referent des Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden Bruno Hollnagel, am Dienstag in Berlin mit. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. Allerdings werden, wie Pahlow erläuterte, die beim Landesparteitag anwesenden Mitglieder darüber abstimmen, ob bei dem Parteitreffen Journalisten vor der Tür bleiben müssen oder dabei sein können. Die Mitglieder hätten das letzt Wort. Nach dpa-Informationen findet der Landesparteitag am Samstag und Sonntag in Oldenbüttel im Gasthaus Gosch statt. Auf der Homepage des AfD-Landesverbands wird der Landesparteitag mit keinem Wort erwähnt.