Kassel

Lebensgefährliche Messerattacke nach Streit in Kassel

23.04.2019, 18:30 Uhr | dpa

Nach einem Streit zwischen zwei Männern in Kassel ist das Opfer durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei noch flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Nach der Attacke seien mehrere aufgeregte Familienangehörige in das Krankenhaus des Mannes gekommen, in das er eingeliefert worden war. Um sich vor möglichen Auseinandersetzungen zu wappnen und den Krankenhausbetrieb nicht zu stören, habe die Polizei mehrere Kräfte zusammengezogen. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.