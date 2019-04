Osterode am Harz

Vermisster Hotelgast im Harz tot aufgefunden

23.04.2019, 18:59 Uhr | dpa

Ein elf Tage lang im Harz vermisster Hotelgast ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Mitarbeiter des Forstamtes hätten ihn nahe Osterode am Ufer eines Bachlaufes entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Vermisste sei zweifelsfrei identifiziert worden, die genaue Todesursache sei aber noch nicht bekannt. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Vielmehr gehe die Polizei von einem Unglück oder einem Krankheitsfall aus.

Der 65 Jahre alte Mann aus Lübeck war am 12. April von einem Ausflug nicht in sein Hotel in Riefensbeek-Kamschlacken im Landkreis Göttingen zurückgekehrt. Er galt als ortserfahren.