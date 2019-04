Limbach-Oberfrohna

Zwei Männer sterben bei Badeunfall

23.04.2019, 23:06 Uhr | dpa

Zwei 21-jährige Männer aus Sachsen sind bei einem Badeausflug am Königssee in Oberbayern ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, die beiden Männer hätten am Dienstag möglicherweise starkes Schmelzwasser unterschätzt und sich deshalb nicht mehr retten können. Sie seien nach ersten Erkenntnissen in einem Becken des Königsbachfalles - nur wenige Meter über dem Königssee gelegen - baden gegangen. Das in den Königssee führende Gewässer führe derzeit viel Schmelzwasser, was zu einer stärkeren Strömung führen könne. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur die leblosen Körper der Männer bergen.