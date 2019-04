Lastrup

Feuer zerstört Stall nahe Cloppenburg

24.04.2019, 06:35 Uhr | dpa

Ein Feuer hat einen Stall in Kneheim bei Cloppenburg zerstört. Dabei sei am Mittwoch ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Wie der Brand ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar. Rund 90 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes waren keine Tiere in dem Stall.