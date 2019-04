Unterkatz

Erneut verletzten Unbekannte ein Pferd in Thüringen

24.04.2019, 07:44 Uhr | dpa

Abermals haben Unbekannte in Thüringen ein Pferd verletzt. Auf einer Koppel in Unterkatz, einem Ortsteil von Wasungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), ist in der Nacht zum Dienstag eine Stute im Genitalbereich verletzt worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Schnittverletzungen mussten von einem Tierarzt versorgt werden. Bereits in der Nacht zum Ostersonntag war eine Stute in Taubach bei Weimar von Unbekannten verletzt worden. Ähnliche Fälle gab es 2019 im Wartburgkreis und in Schmalkalden-Meiningen. Die Polizei ermittelt.