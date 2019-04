Erfurt

Hochsaison in Thüringens Zierpflanzengärtnereien

24.04.2019, 13:23 Uhr | dpa

Thüringens Gärtnereien setzen in der neuen Saison auf Trends wie Naschgemüse für Balkongärten oder bienenfreundliche Blühpflanzen. Derzeit herrsche Hochsaison in den Gärtnereien, weil Kästen, Kübel und Beete ihre Sommerbepflanzung bekommen, sagte der Geschäftsführer des Landesverbandes Gartenbau, Joachim Lissner, am Mittwoch in Erfurt. Hobbygärtner und Blumenfreunde könnten sich über neue Sorten und Trends, aber auch über die richtige Pflanzenauswahl für trockene Standorte am kommenden Samstag (27. April) beim "Tag der offenen Gärtnereien" in Thüringen informieren.

33 Gärtnereien unter anderem in Gera, Dornburg, Waltershausen oder Wutha-Farnroa beteiligen sich an der Aktion. In ihre Gewächshäuser lässt auch die Erfurter Traditionsgärtnerei Schröpfer blicken, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.