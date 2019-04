Mühlhausen/Thüringen

Betrunkener Mann bedroht Passanten und wird festgenommen

24.04.2019, 13:39 Uhr | dpa

Ein 39 Jahre alter Mann hat in Mühlhausen Passanten mit einer Stichsäge bedroht und ist vorübergehend festgenommen worden. Der Mann habe sich massiv gegen seine Festnahme am Dienstagabend gewehrt und blieb über Nacht in einer Zelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Festnahme wurde ein Polizist leicht verletzt. Inzwischen ist der 39-Jährige wieder auf freiem Fuß. Warum der Mann andere Menschen bedrohte, blieb zunächst unklar. Die Polizei stellte bei ihm einen Atem-Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet - unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung.