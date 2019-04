Dürnau

Mann gerät mit Kleidung in Förderband und stirbt

24.04.2019, 13:48 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist in Dürnau (Kreis Göppingen) mit seiner Kleidung in ein Förderband geraten und ums Leben gekommen. Der 36-Jährige hatte seit Dienstagmittag alleine in der Firma gearbeitet, seine Leiche wurde daher erst am Abend gefunden. Die Polizei ging am Mittwoch von einem Unfall aus. Nach derzeitigen Ermittlungen wickelte eine Förderwelle den Stoff der Kleidung auf und zog ihn dabei um den Hals des Mannes zusammen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter lagen demnach nicht vor.