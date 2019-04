Findel

Cargolux fliegt bestes Jahr in Firmengeschichte ein

24.04.2019, 15:40 Uhr | dpa

Die luxemburgische Frachtfluggesellschaft Cargolux hat 2018 mit einem deutlichen Gewinnplus abgeschlossen. Der Nachsteuergewinn lag bei 211,2 Millionen US-Dollar (knapp 189 Millionen Euro) und damit um rund 89 Millionen Dollar höher als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. "Es war das beste Jahr in der Geschichte von Cargolux", sagte eine Sprecherin. Der konsolidierte Umsatz kletterte um gut 16 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Cargolux ist nach eigenen Angaben größter Frachtflieger in Europa. Das Unternehmen beschäftigt weltweit gut 2100 Mitarbeiter, davon 1500 in Luxemburg.